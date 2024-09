GEMEINSAM GEGEN BLUTKREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die Bisalina Speedruns sind ein einzigartiges und spannendes Charity-Event, das in der deutschen Gaming-Community für Aufsehen sorgt. In seiner bereits fünften Ausgabe hat sich das Event als eine feste Größe etabliert, bei der bekannte Persönlichkeiten und Influencer der Gaming-Szene in atemberaubenden Speedruns gegeneinander antreten. Ziel dieser fesselnden Veranstaltung ist es, legendäre Spiele aus verschiedenen Jahrzehnten in Rekordzeit durchzuspielen, um dabei Spenden für die DKMS zu sammeln.

Diese gemeinnützige Organisation leistet wertvolle Arbeit um Blutkrebs zu besiegen, indem sie eine Datenbank für Stammzellspender erweitert und pflegt und sich zur Mission gemacht hat, jedem Patienten der eine Stammzellspende benötigt eine zweite Chance aufs Leben geben zu können.