CLAAS WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Der 42-jährige Claas ist ein richtiger Familienmensch. Mit seinen zwei Söhnen und seiner Frau wohnt er in Stuttgart, aufgewachsen ist er jedoch in Lingen, wo er und seine Schwestern immer noch sehr verwurzelt sind. Der Zusammenhalt in der Familie ist groß: 2016 erhielt Claas die Schockdiagnose Hirntumor. Vor allem auch durch die Unterstützung seiner Frau und seiner Familie schaffte er es durch die schwere Zeit und besiegte den Krebs.

Anfang November kam dann die zweite Schockdiagnose für den Familienvater: Leukämie - Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist nun seine einzige Überlebenschance. Deswegen organisieren seine Schwestern und Freund:innen jetzt eine Registrierungsaktion.