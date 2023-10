DANIJELA HOFFT AUF EINE ZWEITE CHANCE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Es klingt wie die perfekte Hollywood Geschichte:

Daniel aus Kirchlinteln im Landkreis Verden spendet 2017 Stammzellen an eine für ihn völlig fremde Frau in den USA. Es ist die Krankenschwester Danijela aus Cleveland, die an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt ist. Danijela nimmt Daniels Spende gut an, wird wieder gesund und für die beiden steht fest, dass sie sich kennenlernen wollen. Zuerst anonym per Brief und kurze Zeit später besuchen sie sich gegenseitig. Es entsteht eine wundervolle Freundschaft zwischen den beiden und ihren Familien.

Der Höhepunkt: Danijela und ihr Mann können im August diesen Jahres an der Hochzeit von Daniel und seiner Frau Lydia in Deutschland teilnehmen.

Doch nur vier Wochen später der große Schock: Der Blutkrebs ist bei Danijela nach 7 Jahren zurückgekehrt. Daniel kommt als Spender leider nicht mehr in Frage. Um wieder gesund zu werden, benötigt Danijela jedoch erneut eine Stammzellspende.

Für Daniel und seine Frau Lydia steht fest: Sie wollen helfen, denn ihre persönliche Hollywood Geschichte soll ein Happy End haben: