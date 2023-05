EMMA BRAUCHT IHRE OMA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Meine Mama Doreen ist für ihre dreijährige Enkeltochter Emma "Oma Neni" und zaubert ihr damit schon immer ein Lächeln auf die Lippen. Für uns ist sie Mama, Ehefrau, Vertraute, Tochter, Schwester, Tante, Schwägerin und beste Freundin. Sie hat mal wieder zu viele Stunden im Büro verbracht, schlapp und angeschlagen hat sie sich dann doch endlich zum Arzt geschleppt, welcher meine Mama für eine Woche krankschrieb. Kurze Erholung und dann wieder los - doch es kam anders als gedacht. Am Abend fuhr der Krankenwagen bei meinen Eltern vor und es hieß nur, bitte packen Sie ein paar Sachen und kommen Sie mit, wir bringen Sie ins Krankenhaus, das Labor hat uns angerufen. Keiner wusste genau, was los war. Die Diagnose akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs, zog uns den Boden unter den Füßen weg. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt eine Stammzellspende.



Mama ist 52 Jahre alt und eigentlich fit wie ein Turnschuh. Sie liebt es, mit ihrer Enkeltochter zu spielen und kann es nicht erwarten, wieder Oma zu sein, mit ihrer besten Freundin um den nahe gelegenen See zu walken, mit ihrem Mann zu verreisen, den Garten in eine Wohlfühloase zu verwandeln und schon Anfang Mai in den für mich noch viel zu kalten See zu springen. Wir, aber vor allem meine Mama, sind auf DEINE/ EURE Unterstützung angewiesen. Bitte gebt meiner Mama und damit auch allen anderen die Chance auf ein neues Leben.“



Doreens Tochter Vanessa