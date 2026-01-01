Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mädchen mit Sonnenbrille während sie einen Burger mit Pommes isst.
Ein Mädchen mit Sonnenbrille während sie einen Burger mit Pommes isst.

Für Ida

Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung

Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung

Die 10-jährige Ida kämpft derzeit zum zweiten Mal gegen den Blutkrebs. Kurz nach ihrer Einschulung erhielt sie die erste Diagnose. Es folgte eine schwere Zeit voller Höhen und Tiefen, geprägt von Krankenhausaufenthalten, Sorgen und Hoffnung.

Mit unglaublicher Stärke kämpfte sich Ida zurück ins Leben. Sie konnte ihre Kommunion feiern, wieder in die Schule gehen und ihren liebsten Hobbys, Reiten und Tanzen, nachgehen. Alles schien wieder möglich.

Doch nur wenige Tage nach ihrem 10. Geburtstag und kurz vor Weihnachten kam die schlimmste Nachricht: Der Krebs ist zurück.

Nun stehen Ida und ihre Familie erneut vor einer sehr schweren Zeit. Dieses Mal ist klar: Um gesund zu werden, ist sie auf eine Stammzellspende angewiesen. Auf einen Menschen, der bereit ist zu helfen – vielleicht auf genau dich.

Für Ida bedeutet ein passender Spender oder eine passende Spenderin Hoffnung. Hoffnung auf Zukunft, auf Schule, auf Träume, auf ein Leben ohne Krankheit.

Bitte lasst euch registrieren. Teilt diesen Aufruf. Helft mit, Ida und vielen anderen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben zu schenken.

Bild oben: Ein Mädchen mit einer Katze. Bild unten links: Ein Mädchen in Uniform, lächelnd. Bild 3: Ein Mädchen mit einem Pferd.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Portraitfoto Pamela Kölbl
Pamela Kölbl
Spenderneugewinnung
koelbl@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE98 7004 0060 8987 0009 43

Verwendungszweck: Ida

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
