Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung

Die 10-jährige Ida kämpft derzeit zum zweiten Mal gegen den Blutkrebs. Kurz nach ihrer Einschulung erhielt sie die erste Diagnose. Es folgte eine schwere Zeit voller Höhen und Tiefen, geprägt von Krankenhausaufenthalten, Sorgen und Hoffnung.

Mit unglaublicher Stärke kämpfte sich Ida zurück ins Leben. Sie konnte ihre Kommunion feiern, wieder in die Schule gehen und ihren liebsten Hobbys, Reiten und Tanzen, nachgehen. Alles schien wieder möglich.

Doch nur wenige Tage nach ihrem 10. Geburtstag und kurz vor Weihnachten kam die schlimmste Nachricht: Der Krebs ist zurück.

Nun stehen Ida und ihre Familie erneut vor einer sehr schweren Zeit. Dieses Mal ist klar: Um gesund zu werden, ist sie auf eine Stammzellspende angewiesen. Auf einen Menschen, der bereit ist zu helfen – vielleicht auf genau dich.

Für Ida bedeutet ein passender Spender oder eine passende Spenderin Hoffnung. Hoffnung auf Zukunft, auf Schule, auf Träume, auf ein Leben ohne Krankheit.

Bitte lasst euch registrieren. Teilt diesen Aufruf. Helft mit, Ida und vielen anderen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben zu schenken.