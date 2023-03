WIR HELFEN HEIKE

Grinsekatze – ihrem Spitznamen macht Heike alle Ehre.

Sie hat Lust auf das Leben, ist liebenswert, optimistisch und offen. Sie kennt keine Vorurteile und ist sich für nichts zu schade. Sie ist hingebungsvolle Partnerin, Mama, Tochter, Freundin und Katzenmutter ihrer Stubentiger Molly und Luzi.

Doch nach überstandener Corona-Erkrankung im April 2021 kommt Heike nicht wieder zu Kräften. Sie bleibt schlapp, abgekämpft und müde. Zusätzlich plagen sie starke Schmerzen. Was zunächst nach Long-Covid aussieht und viele Monate der Diagnostik in Anspruch nimmt, stellt sich im November als Blutkrebs heraus. Inzwischen weiß Heike: Eine Stammzellspende ist ihre letzte Chance auf Heilung.

Deswegen rufen Heikes Familie und Freund:innen auf: „Bitte lass Dich hier als Stammzellspender:in registrieren. Auch Du könntest jederzeit an Blutkrebs erkranken und auf eine Spende angewiesen sein. Selbst wenn Du nicht für Heike in Frage kommst, so kannst du vielleicht einem anderen Patienten helfen.“

Heike will leben und dafür braucht sie Dich!