FAMILIENPAPA ALI WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ali (44) aus Eislingen ist stolzer Papa von vier wunderbaren Töchtern, die das Herz seiner Familie sind. Er genießt es, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen.

Doch im Frühjahr 2023 bekam Ali Schmerzen im Schienbein. Die Diagnose Osteomyelofibrose, eine seltene Erkrankung des Knochenmarks, war ein großer Schock für die junge Familie. Zunächst waren sie ratlos und ängstlich, da sie nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Doch Ali kann durch eine Stammzellspende wieder gesund werden. Die Familie gibt daher die Hoffnung nicht auf, dass der passende Spender oder die passende Spenderin gefunden wird.



Ali ruft daher auf:

"Bitte lass dich registrieren! Das geht ganz einfach mit einem Abstrich deiner Wangeninnenseite und kostet nichts. Es ist eine kleine Geste, die aber unglaublich viel bewirken kann.

Denn für meine Familie steigt so die Hoffnung, dass ich noch ganz lange bei ihnen sein kann. Es könnte morgen jeden von uns treffen. Niemand weiß, was das Leben für uns bereithält. Aber wenn wir uns alle zusammentun, können wir einander helfen und das Leben anderer retten. Damit geben wir allen Betroffenen und ihren Familien die Hoffnung, die sie so dringend brauchen."