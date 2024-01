SUPERHELD:IN FÜR JULIUS GESUCHT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Julius (1) lebt mit seinen Eltern in der Nähe von Limburg an der Lahn. Er spielt und tobt gerne mit anderen Kindern und erkundet die Welt am liebsten mit Hund Bailey. Seine Familie beschreibt ihn als

sehr lebensfrohen Jungen, dem es eigentlich an nichts fehlt, außer seinem „genetischen Zwilling“. Denn Julius hat vor Kurzem eine seltene, vererbte Autoimmunkrankheit diagnostiziert bekommen.

Damit Julius wieder gesund wird, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Vielleicht bist du der genetische Zwilling für Julius oder andere Betroffene.

Mach mit und registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!