UNSER KOLLEGE HILLE BRAUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Ein Helfer in Not braucht nun selber Hilfe!

Hille - so wie Holger von allen liebevoll genannt wird - ist ein waschechter Waldnieler. Der 56-Jährige lebt mit seiner Frau in Brüggen.



Seine dienstliche Heimat hat er über verschiedene Stationen bei der Polizeiwache Nettetal gefunden. Seit 2021 widmet er sich mit Freude den Aufgaben des Bezirksdienstes, dem „Dorfsheriff“ auf der Wache Niederkrüchten. Diese Aufgabe liegt ihm besonders am Herzen.



Seit Anfang des Jahres ging es unserem Hille immer schlechter. Immer öfter konnte er seinen Dienst wegen körperlicher Erschöpfung nicht ausüben. Nach Monaten der Ungewissheit und vielen Untersuchungen kam die traurige Gewissheit: CMML, eine Erkrankung, die von den blutbildenden Stammzellen im Knochenmark ausgeht. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende.

Seine Kolleginnen und Kollegen aus der GdP-Kreisgruppe Viersen rufen auf:

„Bitte registriere dich als Stammzellspender. Nicht später, sondern jetzt! Jede Registrierung hilft Hille und anderen Betroffenen. Wir zählen auf dich!“