BITTE HELFT KARL- HEINZ UND REGISTRIERT EUCH!

Karl-Heinz aus Rodgau ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine Stammzelltransplantation. Der Familienmensch, der immer ein offenes Ohr für jeden hat, seine Enkel über alles liebt, gern lange Spaziergänge mit seiner Frau Frauke und seinem Hund Linus unternimmt, braucht jetzt dringend unsere Hilfe. Am liebsten verbringt Karl- Heinz seine Freizeit mit seiner Familie, entspannt in der Sauna oder beim Lösen von Sodoku - doch leider ist all dies momentan für ihn nicht möglich. Um wieder gesund zu werden, braucht Karl-Heinz dringend eine Stammzellspende!

Daher bitten er und seine Frau: „Lasst euch registrieren! Es warten so viele Menschen auf eine passende Spende. Jede Registrierung bedeuten mehr Hoffnung und Chancen für alle Patientinnen und Patienten!“