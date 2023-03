LASS LARS LEBEN

Lars (46) stellt die Bedürfnisse anderer stets vor seine eigenen. Er ist Papa, Stiefvater und Ziehvater von vier Kindern und begleitet deren Erwachsenwerden mit großer Hingabe. Lars lebt für den Fußball – als aktiver Spieler und als Trainer bereichert er seine Mitmenschen. Entspannung findet der Tiefbaumeister im Motorradfahren.

Anfang Februar fühlt er sich zunehmend schlecht, müde und schwach. Kurz darauf wird er auf einer Familienfeier auf sein erschöpftes Aussehen angesprochen. Er geht zum Arzt und erhält kurz darauf die Schocknachricht: Blutkrebs – akute Leukämie. Nach einer Knochenmarkentnahme erfährt Lars, dass er nur mit einer Stammzellspende überleben kann.

Sein Leben besteht nun aus Aufenthalten in der Charité, Untersuchungen und Warten. Vielleicht auf dich? Deshalb lautet Lars‘ Bitte: „Ich möchte meine Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehen. Eine Registrierung ist so einfach. Jeder kann in diese Situation kommen und jeder kann die Chance auf Leben schenken.“