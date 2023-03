RETTE SONNENSCHEIN MARA SOPHIE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Mara Sophie ist 7 Jahre alt und ein echtes Valentinskind. Sie ist ein wahrer Sonnenschein und ein Engel auf Erden. Und so soll es bleiben! Sie ist immer fröhlich. Mit ihrer liebevollen Art und ihrem genügsamen Wesen begeistert sie jeden sofort und ist für alles zu haben. Sie liebt Pferde, Schwimmen, Singen und vor allem das Tanzen.

Anfang Dezember 2022 änderte sich alles: Ein Infekt folgte dem Nächsten. Sie war sehr schnell erschöpft und verlor jegliche Lust an all ihren sonst so geliebten Aktivitäten. Anfang dieses Jahres stand dann die Schockdiagnose AML (akute myeloische Leukämie) fest. Ihre Leukämie entstand durch eine Gen-Mutation KMT2a:MLL4 und ist eine der aggressivsten Formen der Leukämien. Jetzt benötigt Mara Sophie dringend eine Stammzellspende!

Nach der Diagnose ging es direkt am nächsten Tag mit der Chemo los: Der erste und zweite Block mit intensiver und hochdosierter Chemotherapie sind bereits erfolgt. Mara Sophie ist eine Kämpferin und sehr traurig, dass ihr Blut krank ist und musste 34 Tage stationär im Krankenhaus bleiben, denn es stellten sich heftige Nebenwirkungen ein.

Aktuell geht es Mara Sophie den Umständen entsprechend gut. Das Highlight war, dass sie ihren 7. Geburtstag am Valentinstag zu Hause feiern durfte. Nun pendelt die Familie zwischen der Klinik und ihrer Heimat Fehmarn. Es müssen drei weitere Chemotherapie Blöcke bis zur lebensrettenden Transplantation bewältigt werden und die Familie hofft auf eine erfolgreiche Suche nach Mara Sophies "genetischem Zwilling".

Die Familie bitte deshalb: