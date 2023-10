MACH MIT FÜR MILENA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Milena ist ein offener, liebenswürdiger und großherziger Mensch. Wann immer Hilfe in ihrem Freundes- und Familienkreis benötigt wird, ist sie zur Stelle. So auch in ihrem Beruf als Krankenschwester. Doch nun braucht Milena Hilfe. Schon im letzten Jahr erhielt die 27-Jährige die Diagnose Blutkrebs. Nach vielen Chemotherapien wurden ihr im November 2022 endlich die Stammzellen ihres Bruders Maxi transplantiert. Für einige Monate schien die Erkrankung überstanden zu sein, doch jetzt die traurige Gewissheit: Der Krebs ist zurück.

Um wieder gesund zu werden, benötigt Milena nun eine weitere Stammzellspende, diesmal von einem fremden genetischen Zwilling. Um diesen zu finden, rufen Familie und Freunde auf: