HOFFNUNG FÜR MUSTAFA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Mustafa ist 20 Jahre jung und lebt in der Türkei. Er ist ein lebensfreudiger junger Mann, macht gerne Witze und lacht viel. In seiner Freizeit hört er Musik, liest oder ist draußen in der Natur unterwegs. Im Februar kam er auf Grund einer Grippe ins Krankenhaus. Als sich sein Zustand immer weiter verschlechterte, bekam er nach ein paar Tagen die schreckliche Diagnose Leukämie. Er möchte, wie alle in seinem Alter, noch viel erleben. Außerdem ist es sein größter Wunsch, sich für krebskranke Kinder einzusetzen. Daher hofft Mustafas Familie, dass er eine:n geeignete:n Stammzellspender:in findet, denn das ist seine einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich für Mustafa und andere suchende Patient:innen registrieren.