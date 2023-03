WEITERE MOMENTE FÜR NATALIE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Natalie ist ein fröhlicher, aufgeschlossener und hilfsbereiter Mensch. Sie hat das Herz an der richtigen Stelle. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport oder verbringt viel Zeit mit ihrer Familie sowie mit ihrer Hündin Juno. Am liebsten sammelt sie mit ihrer einjährigen Tochter und ihrem Mann Waldemar viele gemeinsame Erlebnisse.

Wenige Tage vor Weihnachten änderte sich aber ihr Leben, sowie das der Familie, schlagartig. Nach einem langen Ärzte-Marathon und etlichen Untersuchungen erfolgte letztendlich die dringende Überweisung ins Krankenhaus. Wenige Stunden später im Krankenhaus lag der Befund des großen Blutbilds vor. Diagnose - akute myeloische Leukämie (AML), eine Form von Blutkrebs. Seit dem 19.12.22 ist sie nun in vollstationärer Behandlung und hat bereits mit der Chemotherapie begonnen.

Ihr sehnlichster Wunsch ist es, ihre Tochter aufwachsen zu sehen. Bei den ersten Schritten ihrer Tochter konnte sie leider nicht mit dabei sein. Um nicht noch weitere wundervolle Momente von ihr zu verpassen, ist sie auf jeden von euch angewiesen und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Ihre Freunde und Familie bitten daher: „Bitte registriert euch und vergrößert die Chance, dass die kleine Maus ihre Mama bald wieder zurückbekommt.“