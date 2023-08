HAND IN HAND FÜR ÖZGÜL

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Özgül ist in der Türkei geboren und aufgewachsen. Sie ist eine starke junge Frau und ein Kämpfertyp. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Yakup hat sie bisher jede Hürde gemeistert. Seit letztem Jahr muss sie gegen ihre Krebserkrankung kämpfen – das macht sie aber nicht alleine, sondern Hand in Hand mit ihrer Familie. Um wieder gesund zu werden, braucht Özgül eine Stammzellspende, doch leider gab es in ihrer Familie bisher keine:n passende:n Spender:in. Daher möchten Familie und Freunde in Deutschland aktiv werden und rufen auf:

„Registriere dich jetzt als potenzieller Stammzellspender. Du schenkst damit Özgül und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben. Wir danken dir von Herzen.“