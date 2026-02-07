Spender:in werdenGeld spenden
Logo ASV Ottenhöfen ...mehr als ein Verein!
ASV OTTENHÖFEN GEGEN BLUTKREBS!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Wir vom ASV Ottenhöfen wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen.

Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen. Deshalb haben wir eine DKMS Registrierungsaktion organisiert.

Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Oft ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Doch viele Betroffene suchen vergeblich eine:n passende:n Spender:in. Wir brauchen Euch im Kampf gegen Blutkrebs! Am 21.02.2026 findet in der Schwarzwaldhalle Ottenhöfen (Hasenwald 6, 77883 Ottenhöfen) von 15–21 Uhr eine Registrierungsaktion statt. Jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann mitmachen.

Diejenigen, die an dem Tag keine Zeit haben, können sich ganz einfach über diese Seite ein Set nach Hause bestellen, den Abstrich durchführen und das Set wieder kostenfrei zurücksenden.

Mach mit und werde zum Lebensretter!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center GgmbH IBAN DE24360501050004701827
Verwendungszweck: SPO073


Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

