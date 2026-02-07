ASV OTTENHÖFEN GEGEN BLUTKREBS!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Wir vom ASV Ottenhöfen wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen.

Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen. Deshalb haben wir eine DKMS Registrierungsaktion organisiert.

Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Oft ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Doch viele Betroffene suchen vergeblich eine:n passende:n Spender:in. Wir brauchen Euch im Kampf gegen Blutkrebs! Am 21.02.2026 findet in der Schwarzwaldhalle Ottenhöfen (Hasenwald 6, 77883 Ottenhöfen) von 15–21 Uhr eine Registrierungsaktion statt. Jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann mitmachen.

Diejenigen, die an dem Tag keine Zeit haben, können sich ganz einfach über diese Seite ein Set nach Hause bestellen, den Abstrich durchführen und das Set wieder kostenfrei zurücksenden.

Mach mit und werde zum Lebensretter!