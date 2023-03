ROBIN SUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Robin aus Kiel hat erst vor einigen Tagen seinen fünften Geburtstag gefeiert und kämpft schon wie ein Großer. Er liebt Spaghetti, Lego und seinen kleinen Bruder über alles. Robin ist ein aufgeweckter, aktiver Junge, der sehr viel lacht und Späße macht. Ob in seiner Kindergartengruppe, beim Vater-Kind-Turnen oder im Familienurlaub in Dänemark. Doch statt ein normales Kinderleben zu leben, verbringt Robin derzeit viel Zeit im Krankenhaus, denn seit Kurzem ist klar, dass Robin an Leukämie erkrankt ist. Um eine Chance auf Heilung zu haben, braucht er eine Stammzellspende. Seine Familie ruft deshalb auf:

„Lasst Euch für unseren Robin und für die vielen anderen betroffenen Kinder registrieren. Wir haben große Hoffnung, seinen genetischen Zwilling zu finden und danken Euch von ganzem Herzen!“

Alle die mitmachen, können Lebensretter:innnen sein! Bist Du dabei?