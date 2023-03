Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Hallo, mein Name ist Melanie und ich bin die stolze Mama von Samu.

Seit November ist in unserer Familie nichts mehr so, wie es mal war. Wir als Eltern funktionieren einfach nur noch, denn unser Sohn erhielt die Diagnose ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs.





Samu ist eigentlich ein aufgeweckter, fröhlicher und neugieriger Junge, der immer ein Grinsen im Gesicht hat.

Er geht gern zum Kampfsport, spielt mit seinen Treckern und Baggern, baut Lego Technic und schraubt mit seinem Papa am Auto. Jetzt ist es traurige Gewissheit - Samu braucht eine Stammzellspende, um zu leben. Nicht nur Samu leidet aufgrund der Nebenwirkungen der Chemotherapien sondern auch seine Schwester Mailin wegen der ständigen Trennung von Mama und Bruder. Samu soll leben! Bitte helft uns – registriert euch!

Seit mehr als 25 Jahren führt der "Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder e.V." (LEUKIN) Registrierungsaktionen durch und unterstützt damit die Arbeit der DKMS.