MIT DEM TALENTNETZWERK DER FRESENIUS GEGEN BLUTKREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Liebe Fresianer:innen,

alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Für zahlreiche Patient:innen ist die Stammzelltransplanta­tion die einzige Überlebenschance, doch jede:r zehnte Patient:in findet keine passende Spenderin oder keinen passenden Spender. Das wollen wir ändern! Machst du mit? Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren kann sich über diese Seite ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zur Lebensretterin oder Lebensretter werden. Weiterführende Informationen unter dkms.de/faq.