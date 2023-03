TATJANA SUCHT IHRE:N SPENDER:IN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Tatjana ist 45 Jahre jung, kommt aus Kreuzau (Kreis Düren), ist verheiratet und glückliche Mutter zweier Kinder. Sie ist ein lebensfroher, herzlicher Mensch und liebt es zu lachen. Ihre fröhliche Art steckt jeden an und genau das schätzen alle an ihr, die sie kennen.



Doch von heute auf morgen hat sich alles verändert. Was im Januar mit einem kleinen Schnupfen begann und sich anfühlte, wie ein „gewöhnlicher“ grippaler Infekt, stellt sich als akute Leukämie heraus.

Nun braucht sie dringend eine passende Stammzellspende, um gesund zu werden.

Für die gesamte Familie war es ein Schock. Tatjana musste sofort ins Krankenhaus und bekam direkt die erste Chemotherapie.

Von einem Tag auf den anderen ändert sich ihr Leben und auch das ihrer Familie: Denn in der Familie bildet sie den Mittelpunkt, ist der Mensch, der alle zusammenhält - ist der Fels in der Brandung.



Deshalb will ihre Familie aktiv werden und ruft alle Menschen auf: