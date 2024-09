MIT TEAMGEIST GEGEN BLUTKREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

"Mein Name ist Frank Scheidel, Ehemann, Papa, Fußballtrainer und ich habe schon zwei Mal den Krebs, darunter einmal Leukämie besiegt. Bisher ohne Stammzellspende, aber ich bin in enger Überwachung, um einen Rückfall frühzeitig feststellen zu können. Sollte das der Falll sein, werde ich so schnell wie möglich eine Stammzellspende benötigen. Ob man am Ende gewinnt oder verliert weiß man nie … aber ohne den Kampf und ohne die Spende hat man schon verloren. Eine Registrierung ist eine KLEINE Sache von ein PAAR Minuten kann aber was sehr GROSSES bewirken“, appelliert Frank, Coach des TSV Lonnerstadt.

Auch im Kampf gegen Blutkrebs könnt Ihr als Team viel bewegen. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, weltweit alle 27 Sekunden. Oft ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Wir brauchen Euch. Mund auf. Stäbchen rein. Spender:in sein.