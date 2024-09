Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Soziales Engagement liegt uns am Herzen. Daher möchten wir alle Interessierten herzlich einladen, sich bei der DKMS zu registrieren.

Alle 27 Sekunden erkrankt jemand auf der Welt an Blutkrebs. Wir möchten Patient:innen zusammen mit der DKMS und euch helfen, ihr passendes Match zu finden. Vielleicht kannst auch du Leben retten: Klicke auf „jetzt registrieren“ und lasse dir dein Registrierungsset bequem nach Hause schicken.

Übrigens: In 90 Prozent der Fälle werden Stammzellen über die sogenannte periphere Stammzellspende aus der Blutbahn entnommen. Mehr Infos nachstehend und auf dkms.de.

Mund auf gegen Blutkrebs. Wir sagen Danke!