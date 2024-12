Alle für Liv – zusammen sind wir stark

Die 18-jährige Liv steht vor einer schweren Herausforderung. Nach einem erfolgreichen zweijährigen Kampf gegen Blutkrebs ist die Krankheit im Oktober erneut zurückgekehrt. Um weiter leben zu können, benötigt sie dringend eine Stammzellspende. Liv ist nicht nur für ihre Hilfsbereitschaft und Kreativität bekannt, sondern auch für ihre Leidenschaft fürs Schwimmen und Motorradfahren. Sie ist seit Jahren Mitglied der DLRG und hat an vielen Wettkämpfen teilgenommen. Um ihr und anderen Betroffenen zu helfen, ruft nun ihre Schule, die Waldschule in Hagen Beverstedt, sowie Familie und Freundinnen zur Registrierung als Stammzellspender:in auf. Livs Vater, der selbst Lehrer an der Waldschule ist, ist gerührt von der großen Anteilnahme aller Schüler:innen und Kolleg:innen. „Jede:r könnte Liv oder anderen Blutkrebspatienten eine Chance auf Leben geben. Bitte kommt zur Aktion und lasst euch registrieren. Wir danken euch von Herzen.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter https://www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.