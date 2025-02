Amira hat noch große Träume!

„Ich möchte später Hexe werden, um allen Menschen auf der Welt die Schmerzen zu nehmen“. Diesen Satz sagte die kleine Amira, als die Schmerzen begonnen – kurze Zeit später erreichte sie die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs und die Nachricht, dass sie dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Die Fünfjährige liebt es, mit ihren Freunden zu spielen, schwimmen zu gehen und sich zu verkleiden; am liebsten schlüpft sie dabei in die Rolle ihrer allerliebsten Disneyfigur Elsa. Sorglos spielen, toben, um die Wette rennen – all das scheint gerade in weiter Ferne. Um Amira und anderen Blutkrebspatienten zu helfen, organisieren Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Hilf Amira dabei, ihre Träume zu verwirklichen und lass dich als Stammzellspender:in registrieren. Denn jede Registrierung zählt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/amira ein Registrierungsset bestellen.