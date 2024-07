Auch Helfer brauchen Hilfe

Christoph ist 54 Jahre alt, Familienvater und auch Großvater aus Babenhausen in Hessen. Als solcher ist er immer für seine Familie da. Doch auch für andere setzt sich der Feuerwehrmann mit Leidenschaft ein. Wenn andere Probleme haben, ist Christoph zur Stelle und sucht nach Lösungen. Insbesondere für seine Familie, doch eben nicht nur für diese, ist die Krebsdiagnose daher ein großer Schock. Den Kameraden bei der Feuerwehr fehlen nun sonst so zuverlässig helfende Hände und anderen die Unterstützung des 54-Jährigen. Aufgeben ist für Christoph allerdings noch nie eine Option gewesen. Ganz ohne Hilfe geht es nun jedoch leider nicht mehr. Seit Anfang Juni ist klar, dass eine Stammzelltransplantation zur Behandlung notwendig ist Um Christoph und andere Betroffene zu unterstützen, findet daher am kommenden Samstag eine Registrierungsaktion statt. Jede interessierte Person ist dort herzlich willkommen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.