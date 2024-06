Ich bin Stefan und 52 Jahre alt. Im Januar 2024 veränderte sich mein Leben von einer Minute zur anderen. Bereits seit einigen Wochen fühlte ich mich schlapp und jede Treppenstufe war eine Herausforderung. Und dass, obwohl ich seit längerer Zeit täglich fast 45 Kilometer mit meinem E-Bike zur Arbeit fahre. Meine Blutwerte waren unterirdisch schlecht und die darauffolgende Diagnose Blutkrebs war ein großer Schock. Auf einmal war alles anders. Aber aufgeben ist keine Option für mich – jetzt heißt es: kämpfen. Ich glaube ganz fest daran, dass ich bald wieder mit meinem geliebten E-Bike durch die Gegend düsen kann. Ich habe noch so viel vor und deshalb die Bitte an euch: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! Auch wenn eure Spende nicht mir hilft, so gibt es viele andere, die ebenfalls betroffen sind und dringend eine Stammzellspende benötigen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.