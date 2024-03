Back to life – Hilf Leben zu retten

Es war ein Tag, der Mikes Leben komplett veränderte: Am 1. Februar ging der 56-Jährige zum Hausarzt, er hatte blaue Flecken am Arm und eine Holzsplitterwunde, die nicht heilen wollte. Der Arzt überwies ihn sofort in die Klinik, wo sofort mehrere Blutproben entnommen und ausgewertet wurden. Um 16 Uhr erhielt er die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. „Wir waren erschüttert und fassungslos“, berichtet die Familie. Noch am selben Abend begann Mike die Chemotherapie. Um zu überleben, benötigt Mike nun eine Stammzellspende.

Mike sehnt sich sein Leben zurück

Mike ist wie viele andere Patientinnen und Patienten mit dieser Diagnose auf der Suche nach dem passenden Match, der Person, die übereinstimmende Gewebemerkmale hat und ihm somit Stammzellen spenden könnte. Denn er will wieder sein Leben zurück: Als engagierter Schulsozialarbeiter möchte er wieder für seine Schülerinnen und Schüler da sein. Von „seinen“ Kids erhält er auch in dieser schweren Zeit viel Zuspruch ebenso wie von seiner Familie. Mike hofft, bald wieder mit seiner Frau im Wohnmobil verreisen zu können, zu wandern oder mit seiner Schwalbe, seinem nostalgischem DDR-Moped, durch die Gegend zu sausen. Auch seine Familie möchte ihren Mike wieder zurück: „Er ist ein optimistischer, warmherziger Mensch, der stets mitanpackt und wohl überlegt handelt“, erzählen die Angehörigen. Um Mike und anderen Betroffenen bei der Suche nach der passenden Stammzellspende zu helfen, initiieren sie eine Registrierungsaktion.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.