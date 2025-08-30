Bergauf und bergab

Mit Höhen und Tiefen kennt sich Ilona aus, nicht nur auf dem Mountainbike. Die 40-Jährige aus Waldsassen hat bereits einen Herzinfarkt und eine Brustkrebs-Erkrankung überstanden. Und dann hat sie auch noch ihre Tochter an einen Gehirntumor verloren. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug: Ilona leidet an Primärer Myelofibrose, einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks. Seit Kurzem ist klar: Sie braucht eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bisher gibt es keine:n passende:n Spender:in.



Aufgeben? Für Ilona keine Option. Sie konzentriert sich auf die guten Momente und glaubt daran, das passende Match zu finden. Kannst DU Ilona oder anderen Betroffenen neue Hoffnung schenken? Finde es heraus. Registriere dich!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/bergauf ein Registrierungsset bestellen.