Schenke Zeit - für René und andere Betroffene

René aus Weinheim ist Familienmensch, leidenschaftlicher Handballer, Sportler, Naturfreund – und einfach ein „Schaffer”. Vor drei Jahren, nach seiner ersten Diagnose, besiegte er den Blutkrebs mit viel Optimismus und einem großen Kämpferherz. Danach verbrachte der 35-Jährige wertvolle Zeit mit seiner Familie, fand zurück ins Leben, trieb Sport und fühlte sich körperlich wieder fit. Doch bei einer Routineuntersuchung im August traf ihn die erneute Diagnose aus heiterem Himmel: Der Blutkrebs ist zurück. Diesmal kann René den Kampf nicht allein gewinnen – er braucht eine Stammzellspende.

Mach mit und registriere dich als Stammzellspender:in beim Ladies Cup der HSG Weinheim/Oberflockenbach. So kannst du vielleicht das Wertvollste schenken, was es gibt: Lebenszeit.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/rene ein Registrierungsset bestellen.