Ein Mann hält zwei Kinder in den Armen.
Registrierungsaktion

Schenke Zeit - für René und andere Betroffene

TSG-Halle am Hallenbad, Mannheimer Str. 11-13, 69469 Weinheim, Deutschland
06.09.2025
10:00 (MESZ)
06.09.2025
18:00 (MESZ)
Info Presse
René aus Weinheim ist Familienmensch, leidenschaftlicher Handballer, Sportler, Naturfreund – und einfach ein „Schaffer”. Vor drei Jahren, nach seiner ersten Diagnose, besiegte er den Blutkrebs mit viel Optimismus und einem großen Kämpferherz. Danach verbrachte der 35-Jährige wertvolle Zeit mit seiner Familie, fand zurück ins Leben, trieb Sport und fühlte sich körperlich wieder fit. Doch bei einer Routineuntersuchung im August traf ihn die erneute Diagnose aus heiterem Himmel: Der Blutkrebs ist zurück. Diesmal kann René den Kampf nicht allein gewinnen – er braucht eine Stammzellspende.

Mach mit und registriere dich als Stammzellspender:in beim Ladies Cup der HSG Weinheim/Oberflockenbach. So kannst du vielleicht das Wertvollste schenken, was es gibt: Lebenszeit.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/rene ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
