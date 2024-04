Die 35-jährige Christin aus Hamburg ist an Blutkrebs erkrankt und dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Sie, die Löwin, die in allen Lebenslagen kämpft, muss jetzt ganz stark sein! Als alleinerziehende Mutter für ihre Kinder (4 und 6 Jahre) und für sich selbst. Die unternehmungslustige junge Frau, die gerne mit ihren Jungs schwimmen geht, die gerne in ihrem kleinen Garten gärtnert, die immer da ist, wenn ihre Lieben sie brauchen, ist jetzt auf unsere Hilfe angewiesen. Denn Christin kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt den passenden Spender oder die passende Spenderin gibt. Deshalb appellieren ihre Familie und Freundinnen: Registriere dich und rette Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.