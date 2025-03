Franz - kleiner Held sucht Held:in

“Franz ist unser kleiner Held – ein Kämpfer mit einem strahlenden Lächeln. Manchmal stellt das Leben Fragen, auf die niemand eine Antwort hat. Warum muss ausgerechnet Franz– unser fröhlicher, kleiner Wirbelwind – plötzlich so einen schweren Weg gehen? Noch vor wenigen Wochen war er es, der uns alle mit seinem Lachen angesteckt hat, der mit seinen großen, neugierigen Augen die Welt entdecken wollte. Und jetzt kämpft er mit einer Tapferkeit, die uns sprachlos macht. Franz hat ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Viele Kinder können nur mit einer Stammzellspende wieder gesund werden. Doch noch immer findet nicht jede:r Betroffene sein perfektes Match, seine Heldin oder seinen Helden. Bitte registriere dich. Leben retten kann so einfach sein”, appelliert Franz’ Mama Maxie.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/franz ein Registrierungsset bestellen.