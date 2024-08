Für Volker – wir rocken das!

Für Volker und seine Familie ist die Diagnose ein Schock. Seither steht die Welt still. Er wünscht sich nichts sehnlicher als wieder nach Hause zurückkehren zu können. „Ich vermisse meinen Papa“, sagt Greta. „Ich will, dass Papa wieder gesund wird und mir Gute-Nacht-Geschichten vorlesen kann.“ Nicht nur im Alltag fehlt Volker. Bald steht auch ein großes Familienereignis an, an dem er voraussichtlich aufgrund der Erkrankung nicht teilnehmen kann: Gretas Einschulung.

Der leidenschaftliche Hobbymusiker möchte weiter Gitarre spielen. Sowohl seine Familie als auch die Musik geben ihm Kraft durchzuhalten. „Die ganze Familie kämpft für Volker. Wir werden nichts unversucht lassen, damit er wieder nach Hausen kommen kann. Nur mit eurer Unterstützung können wir dieses Ziel erreichen“, appelliert Volkers Schwester Catharina. „Ihr schenkt Volker und uns sowie auch allen anderen Betroffenen und Angehörigen mit jeder einzelnen Registrierung neue Hoffnung!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.