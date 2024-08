Gemeinsam für Finn

Finn ist 19 Jahre alt und hat in diesem Jahr sein Abitur am Ludwigsgymnasium in Saarbrücken gemacht. Wie alle jungen Erwachsenen hatte er große und kleine Pläne für seine Zukunft. Eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bundeswehr zu gehen, um in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters zu treten, gehörten zu seinen ersten Überlegungen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Von einem Tag auf den anderen erhielt Finn die Diagnose Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht er jetzt eine Stammzellspende. Familie und Freunde rufen auf: „Registriere dich jetzt als potenzieller Stammzellspender und schenke Finn und anderen Hoffnung.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.