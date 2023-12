Gemeinsam für Jonas

Jonas ist 26 Jahre alt und kommt gebürtig aus Much. Schon als Teenager engagiert er sich bei den Johannitern. Zunächst bei der Johanniter Jugend, jetzt im Rettungsdienst und der Katastrophenschutzeinheit. Mit seinen jungen Jahren ist er dort schon Verbandführer und Leiter der Einsatzdienste seiner Einheit. Immer für andere da zu sein und Menschen in Not zu helfen, ist für Jonas sehr wichtig und selbstverständlich. Doch jetzt braucht er selber Hilfe. Denn Jonas hat einen Tumor ein seinem lymphatischen System. Damit er wieder gesund wird, braucht er eine Stammzellspende. Um zu helfen, organisieren Familie und Freund:innen der Blaulichtfamilie eine Registrierungsaktion. Alle, die mitmachen, könnten ein:e Lebensretter:in für Jonas oder andere Betroffene sein.

Zeitgleich zu der Aktion in Much, findet auch eine Aktion in Overath statt:

Feuerwehr Technisches Zentrum Zum Holzplatz 9, 51491 Overath

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.