Gemeinsam für Jorit

Jorit ist 32 Jahre alt und lebt mit seiner kleinen Familie in Hambergen. Seine Frau Swantje und der zweijährige Sohn Fionn sind sein Ein und Alles. Normalerweise genießt die junge Familie ihren Alltag und schmiedet Pläne für die gemeinsame Zukunft. Am liebsten zeigt Jorit seinem Sohn schon erste Fußballtricks. Jorit selbst ist leidenschaftlicher Fußballer und steht regelmäßig für den FC Hambergen auf dem Platz. Doch von einem Tag auf den anderen ändert sich für die Familie alles: Jorit erhält die Diagnose Blutkrebs und braucht eine Stammzellspende. Seine Vereinskolleg:innen, Freunde und Familie rufen auf: „Komm am 13.10. vorbei und registriere dich für Jorit und andere Betroffene”.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist auch ohne gültige Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.