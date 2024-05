Gemeinsam für Klaus

Klaus ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist für den Optiker aus Bad Krozingen die einzige Überlebenschance. Seit März 2024 kämpft Klaus gegen die heimtückische Erkrankung. Nach erfolglosen Therapien steht mittlerweile fest: Klaus kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um Klaus zu helfen, organisieren seine Freund:innen eine Registrierungsaktion. Sie rufen die Menschen in Bad Krozingen und der Umgebung zur Registrierung auf: „Klaus engagiert sich seit 25 Jahren im Gemeinderat für die Menschen in der Region, jetzt ist er auf unsere Hilfe angewiesen. Komm vorbei und registriere dich, vielleicht bist du die Rettung für Klaus oder andere Betroffene!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.