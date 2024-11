Gemeinsam für Laura

Laura ist 25 Jahre alt und lebt in Fleringen. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Freund:innen, mit der Familie auf Reisen oder am Klavier. Während sie die kalte Jahreszeit zum Skifahren und Tanzen nutzt, geht sie im Sommer gerne wandern oder auf Festivals. Doch seit letztem Jahr steht ihre Welt still: Bei Laura wird ein Tumor im Lymphsystem entdeckt. Die Chemotherapie schlägt an und bis zum Sommer dieses Jahres sind alle Werte weitgehend unauffällig. Dann der Rückschlag: Der Tumor im Lymphsystem ist wieder zurück. Doch sie gibt nicht auf. Um wieder gesund zu werden, braucht Laura jetzt aber eine Stammzellspende. Registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in für Laura und andere und schenke damit Hoffnung. Kommst du vorbei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.