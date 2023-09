Gemeinsam für Leon

Leon (12) ist Schlagzeuger, Fußballer und engagiert sich im Karnevalsverein. In jeder ruhigen Minute trommelt er mit seinen Stiften im Takt. Seine Freunde und Mitschüler:innen beschreiben Leon als „besten Freund, fröhlich, hilfsbereit und zuverlässig“. Und heben hervor: „Er fehlt uns sehr!“ Denn Leon ist an Blutkrebs erkrankt und kann daher aktuell nicht zur Schule gehen. Sein Leben und das seiner Familie ist aus dem Takt geraten. Eine Stammzellspende ist Leons einzige Chance, um gesund zu werden. Deshalb ruft seine Schule zur Registrierung auf: „Wir wollen nicht tatenlos zusehen, sondern Leon und seine Familie bestmöglich unterstützen!“, so seine Klassenlehrerin. Jede gesunde Person zwischen 17- 55 Jahren kann sich registrieren lassen und potenzielle:r Lebensretter:in sein!

Bist du dabei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.