Gemeinsam für mehr zweite Lebenschancen

Blutkrebs kann jede:n treffen. In jedem Alter, unabhängig von der Herkunft. Für viele der Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele Patient:innen finden keine:n passende:n Spender:in. Das möchte die Freiwillige Feuerwehr Ellerdorf ändern, denn Leben retten liegt uns im Blut! Am großen Tag der Feuerwehren in Schleswig Holstein habt ihr die Möglichkeit euch zu registrieren. Mach

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.