Gemeinsam gegen Blutkrebs

„Aus Liebe zum Leben“ - dieses Motto ist für uns Johanniterinnen und Johanniter fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Manchmal aber gerät das Leben unserer Mitmenschen oder unser eigenes durch eine ernsthafte Erkrankung in Gefahr und in manchen Fällen kann diesen Erkrankten nur noch eine Stammzellspende helfen, um zu überleben. Ob Johanniter oder nicht, wir können „aus Liebe zum Leben“ helfen, diesen Menschen eine Chance auf ein gesundes Leben zu geben: Durch die Registrierung für eine mögliche Stammzellspende in der DKMS. Alle, die bei der Registrierung mitmachen, könnten einem erkrankten Menschen das Leben retten.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.





