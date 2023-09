Hilf Heike heilen

Normalerweise hilft Heike anderen. Die Dreifachmutter arbeitet als Pflegefachkraft und ist nebenberufliche Reisebegleitung für Menschen mit geistiger Behinderung. Heike fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Sie ist quirlig und aktiv und wird von ihren Mitmenschen als „Hans Dampf in allen Gassen“ beschrieben. Ende Juni war sie – für sie untypisch – erschöpft und lustlos. Heike wurde krankgeschrieben, eine Reha wurde beantragt. Doch es wurde schlimmer: Atemnot, Schweißausbrüche und Müdigkeit waren unerträglich. Dann – an ihrem Hochzeitstag – kam der Anruf ihrer Hausärztin. Die Blutwerte seien miserabel und sie müsse direkt in die Klinik. Noch in der Nacht wurde mit der Chemotherapie begonnen. Doch diese allein kann Heike nicht heilen – die Tuttlingerin benötigt eine Stammzellspende. „Ich möchte leben. Bitte registriere dich, um mir oder anderen diese Chance zu schenken“, lautet Heikes Bitte an ihre Mitmenschen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.