Hilfe für Klaus!

Klaus‘ große Leidenschaft ist das Schwimmbad in Ottrau, in dem er viele Jahre gearbeitet hat. Sportlich aktiv, so ist sein Leben. Er joggt, fährt Rad, taucht. Doch plötzlich ist dies alles nicht mehr möglich. Es beginnt mit Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Kurze Zeit später dann die schlimme Gewissheit: Blutkrebs. Seitdem ist Klaus im Krankenhaus und hofft, wieder ganz gesund zu werden. Dazu braucht er die Hilfe der gesamten Bevölkerung, denn Klaus kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben.

Um zu helfen, organisieren seine Familie und Freund:innen, gemeinsam mit der DKMS, eine Registrierungsaktion und rufen zur Stammzellspende auf. „Lasst euch registrieren, für Klaus und andere Betroffene, denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden werden!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.