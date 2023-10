Hoffnung für Britta

Britta (51) aus Rottenburg am Neckar steht mitten im Leben. Die lebenslustige und aktive Mutter von zwei Söhnen liebt ihre Arbeit in einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung. Neben der Arbeit ist sie gerne mit ihrem Hund in der Natur unterwegs und aktives Mitglied in der Narrenzunft Kalkweil Dämonen Rottenburg e.V.

Mitte August bemerkt Britta jedoch, dass etwas nicht stimmt. Zuerst ging sie von Symptomen der Wechseljahre aus, doch bereits im September erhielt sie die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Schnell war klar: Britta braucht eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Brittas Familie, Freunde und Vereinsmitglieder bitten daher:

„Bitte zögert nicht euch zu registrieren. Ihr könnt damit vielleicht Leben retten.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.