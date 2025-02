Kiras Wettlauf mit der Zeit

Kira ist ein typischer Teenager. Sie ist immer für ihre Freund:innen da und sie liebt es, mit ihnen zusammen zur Skaterbahn zu gehen. Die 13-Jährige ist sehr einfühlsam, empathisch und stellt sich immer schützend vor Schwächere. Deshalb ist ihr auch die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr so wichtig. Doch im Dezember letzten Jahres ändert sich Kiras Leben schlagartig. Kira stößt sich am Arm. Eigentlich nichts Schlimmes, doch innerhalb von Sekunden ist Kiras Arm komplett blau. Nach mehreren Untersuchungen steht die Schockdiagnose fest: Kira hat MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur durch eine Stammzellspende kann Kira wieder gesund werden, zur Schule gehen und einfach nur leben. Bist du ihr genetischer Zwilling? Bitte registriere dich - die Zeit drängt!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/kira ein Registrierungsset bestellen.