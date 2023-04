Kocheler Enkel für Opa Peter

Der 68-jährige Peter aus Georgsmarienhütte ist ein herzlicher und liebender Mann, Papa und Opa. Auch wenn seine drei Enkel im weit entfernten Kochel am See in Bayern leben, verbringt er gerne Zeit mit ihnen, tobt und albert herum.

Doch seit November fällt ihm das zunehmend schwerer. Er ist schlapp und sehr müde. Zum Jahreswechsel dann die Schockdiagnose: Peter hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende.

Peters Familie in Kochel bittet deshalb: „Lasst uns als Gemeinschaft füreinander da sein – für Opa Peter und alle anderen Betroffenen. Es kann leider jeden ohne Vorwarnung treffen.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.