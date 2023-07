Lachen Leben Leandra

Dies ist eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft und das Leben einer Berliner Familie seit einigen Wochen auf Kopf gedreht hat. Leandra (3) leidet an einer seltenen Bluterkrankung – schwere aplastische Anämie. Eine Krankheit, die ihre Kindheit überschattet. Sie versteht noch nicht, warum sie nicht so spielen kann wie andere Kinder, wieso sie nicht in die Kita kann und warum sie so oft ins Krankenhaus muss. Aber sie ist tapfer, viel tapferer, als ein Kind sein sollte. Sie lächelt die Schmerzen weg, spielt zwischen den Behandlungen und zeigt uns Erwachsenen, was es bedeutet, wirklich mutig zu sein. Eine Stammzellspende kann Leandra die Chance geben, wieder ein normales, glückliches Kind zu sein. Aber dafür braucht sie Dich.

Jede Person, die sich registriert, könnte Lebensretter:in sein – nicht nur für Leandra, sondern für jedes Kind, jeden Erwachsenen, der auf die lebensrettende Spende wartet. Deine Registrierung dauert nur wenige Minuten. Du hast es in der Hand. Teile diesen Aufruf mit Freunden, Familie, Kollegen und in sozialen Netzwerken. Lass uns gemeinsam ein Netz der Hoffnung spannen. Leandra, braucht Deine Hilfe. Deine Großzügigkeit. Deinen Mut. Ganz herzlichen Dank.