Leben retten liegt uns im Blut

Etwa alle 24 Sekunden rückt die Feuerwehr zu einem Einsatz aus. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, weltweit alle 27 Sekunden. So auch Feuerwehrkamerad Rolf. Für ihn ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Der pensionierte Berufsfeuerwehrmann hat schon unzählige Leben in seiner Dienstzeit gerettet. Jetzt braucht Rolf selbst Hilfe. Kreisbrandmeister Dietmar Holtkemper hatte bereits 2018 eine Registrierungsaktion in rund 50 Feuerwehrhäusern im Kreis Gütersloh angestoßen. 1.200 Menschen registrierten sich. 5 davon haben bereits Stammzellen und damit die Chance auf Leben gespendet.

Grund genug eine nie da gewesene Registrierungsaktion in allen 513 Feuerwehrhäusern in ganz OWL zu initiieren. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzielle:r Spender:in registrieren. Jede:r Einzelne könnte der genetische Zwilling für Rolf und andere Patient:innen weltweit sein. Wie viele Lebenschancen können wir in ganz OWL schenken? Mund auf. Stäbchen rein.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.