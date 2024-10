Mit Löwenmut für Josef

Legos bauen, Kinderserien schauen oder mit der Nintendo Switch spielen - das sind Momente, in denen der 7-jährige Josef aus Leverkusen einfach mal nur wieder Kind sein kann. Doch leider währen diese Momente nicht lange, denn statt seinen Hobbys nachzugehen, die Schule zu besuchen oder Freund:innen zu treffen, muss Josef ständig in die Klinik. Der 9. August 2024 änderte alles: Josef bekam über Nacht Schmerzen, Fieber und blaue Flecken. Kurz darauf erhielt er die Diagnose Blutkrebs. Um zu überleben, benötigt er eine Stammzelltransplantation. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. „Josefs Lieblingssong ist der 'Fight Song' von Rachel Platten. Es erinnert uns daran, dass wir niemals aufgeben sollten, egal wie schwer die Zeiten sind”, sagt sein Vater. „Bitte teilt den Aufruf und kommt zur Aktion. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich auch unter www.dkms.de/fuerjosef als Stammzellspender:in registrieren. “

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.