Mit Teamgeist für Janine

Wir wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen. Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Team viel bewegen. Janine (30) aus Westerkappel ist an Blutkrebs erkrankt. Sie braucht wahrscheinlich eine Stammzellspende. Um keine Zeit zu verlieren und schon jetzt aktiv zu werden, rufen Vereinskolleg:innen vom SV Schwarz Weiß Esch und Freund:innen auf: „Komm am 12.10. vorbei und registriere dich vor Ort. Damit schenkst du Janine und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.